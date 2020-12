Scuole in Puglia, Emiliano ha pronta la nuova ordinanza: "Appena verrà firmato il Dpcm, non ci saranno cambiamenti"

Da domani le attività didattiche proseguiranno come avvenuto sinora: le istituzioni scolastiche del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente