Seconda dose di vaccino in vacanza, Lopalco: "Va garantita a chi fa lunghi soggiorni"

L'assessore alla Sanità ad Adn Kronos Salute parla della possibilità di effettuare le vaccinazioni a chi si trova in vacanza, in particolare a chi trascorre un periodo lungo tornando nella regione d'origine, come accade in Puglia

Vaccini in vacanza? Per l'assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco, si tratta di "un'opzione da tenere presente", in particolare "per le persone che trascorrono un periodo lungo, magari nella Regione d'origine". "Questo è il caso sicuramente della Puglia - aggiunge ancora Lopalco parlando all'Adn Kronos Salute - dove in tanti tornano per un mese o due. A queste persone il vaccino va garantito".

"Si tratterà - continua Lopalco - di chiedere ai cittadini che fanno la seconda dose di portare la documentazione della prima dose. E organizzare spazi adeguati per le persone che non hanno potuto in alcun modo spostare il secondo appuntamento nella Regione di residenza. Sono persone che potremmo considerare temporaneamente residenti, come abbiamo fatto per altre categorie nei mesi scorsi".