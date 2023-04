I segnali stradali sono realizzati dai bambini: quattordici 'cartelli' per parlare di sicurezza

Quattordici nuovi 'segnali stradali', disegnati dai bambini per sensibilizzare sul tema della sicurezza. E' l'iniziativa, promossa dall’associazione aMichi di Michele Visaggi ODV, che a Bari ha coinvolto gli alunni di quarta elementare dell'istituto comprensivo Nicola Zingarelli-Anna Frank. I disegni sono stati realizzati in seguito ai corsi sulla sicurezza attraverso l’arte tenuti lo scorso anno a 124 alunni di quarta elementare e saranno presentati giovedì 20 aprile alle 10.30 nella scuola primaria Anna Frank.

“Al termine di questi incontri – ha commentato Francesco Visaggi, vice presidente dell’associazione – abbiamo lanciato agli studenti l’idea di realizzare, seguendo il modello di quelli reali e già esistenti, nuovi segnali di fantasia che evidenziassero una necessità. La risposta è stata positiva, oltre ogni nostra aspettativa e carica di speranza”.

Sono stati realizzati 124 elaborati, uno per ogni partecipante, che affrontano varie tematiche. Tra questi 14 sono stati selezionati dall’associazione e resi dei segnali stradali realizzati su forex che saranno presentati nel giardino della scuola alla presenza dell’assessore alle politiche educative giovanili del Comune di Bari Paola Romano, Andrea Sibillano e Luca Lombardo di “Sii felice, sei a Bari”, Davide Ceddia cantautore e direttore artistico dell’associazione aMichi, la dirigente dell'Istituto comprensivo Zingarelli-Anna Frank, dott.ssa Manuela Baffari, Michele Palumbo capo del Corpo di Polizia Locale e tanti altri ancora.

“Abbiamo selezionato i lavori più fantasiosi e con un respiro al sociale. In generale i ragazzi hanno dimostrato di essere sensibili, attivi e mentalmente elastici. A mio avviso si sottovaluta l’importanza di prevenzione nelle scuole che invece dovrebbe essere maggiormente valorizzata perché i giovani sono gli uomini e le donne del domani. Per noi grandi significa lavorare bene oggi per avere dei risultati domani”.

Come in una mostra i segnali saranno esposti all’interno di una manifestazione che vedrà coinvolti i partecipanti, attuali alunni di quinta, sia con questi elaborati che con altre attività, sempre incentrate sulla sicurezza stradale e su questa stimolante esperienza svolta tra i banchi di scuola.