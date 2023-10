Segretariato sociale, cambiano gli orari dello 'sportello itinerante' nei Municipi I e V

Nuovi orari per lo 'sportello itinerante' del Segretariato sociale del Comune di Bari nei territori dei Municipi I e V. Da mercoledì 11 ottobre, infatti, ogni lunedì, il camper sosterà dalle ore 15.30 alle ore 17.30 a Palese, lungomare Cristoforo Colombo 162-164; ogni mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, a Madonnella, in via Francesco Positano 2.

Il servizio è un’iniziativa dell’assessorato al Welfare che offre uno sportello itinerante dedicato esclusivamente all’orientamento dei cittadini e delle cittadine nell’ambito dei servizi alla persona organizzati per aree tematiche (adulti in difficoltà, anziani, persone con disabilità, immigrati, minori e altri servizi). Il Segretariato sociale è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Bari e, in particolare, a famiglie, nuclei con minori, adulti e anziani in situazione (anche temporanea) di disagio economico, sociale e culturale.

È possibile accedervi su appuntamento, con prenotazioni al numero 375 5231028 (attivo il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.30 alle 17.30), oppure presentandosi direttamente negli orari di servizio.

Lo sportello del Segretariato sociale “on the road” registra ogni anno un numero rilevante di richieste di informazioni e si occupa anche della raccolta di istanze degli utenti. Il Comune ricorda che dal lunedì al venerdì è possibile ricevere informazioni relative ai servizi di welfare offerti dal Comune di Bari contattando il numero unico del Welfare 080 5777777.