Nuove assunzioni personale Wizz Air, giornata di selezioni a Bari il 18 agosto

La compagnia aerea Wizz Air cerca personale di bordo a Bari. È previsto per il prossimo 18 agosto il 'Cabin Crew Recruitment Day' nell'Hotel Excelsior del capoluogo pugliese, lo comunica l'azienda ungherese sul suo sito ufficiale. Nella pagina web dedicata alla data barese, sono indicate le informazioni ed i requisiti necessari per partecipare alle selezioni.

I candidati dovranno presentarsi, il 18 agosto prossimo alle 9 presso l'Hotel Excelsior in via Giulio Petroni, muniti di green pass. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Sarà valutata con favore anche la dimestichezza con una lingua della zona est europea o centro continentale. Richiesti anche passaporto ed abilità natatoria, nessun tatuaggio e piercing in parti visibili del corpo fuori dalla divisa. La compagnia, inoltre, sconsiglia la partecipazione a coloro che abbiano un difetto della vista superiore alle 4 diottrie.