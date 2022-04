Corteo storico di San Nicola, al Fortino le selezioni per i figuranti

Entra nel vivo l'organizzazione del corteo storico di San Nicola. Un'edizione, quella del 2022, che segna il ritorno della tradizionale rievocazione dopo due anni di stop imposti dalla pandemia Covid.

I provini per selezionare i figuranti si terranno mercoledì 13 aprile, dalle ore 9.30 alle 19.00, e giovedì 14 aprile dalle ore 9.30 alle 13.00 nella sala inferiore del Fortino San Antonio.

La realizzazione del corteo è stata aggiudicata (in via provvisoria in attesa del completamento delle verifiche del caso) dal gruppo Gruppo Ideazione/Cube Comunicazione.

Il 2022, dunque, vede il ritorno della festa di San Nicola con i suoi tradizionali appuntamenti: non solo i momenti di rievocazione storica (che culminano, appunto, nel corteo del 7 maggio) ma anche altri eventi molto attesi, come le Frecce tricolori.

(Qui il programma completo della festa di San Nicola)