Emirates cerca personale di bordo: il prossimo 23 luglio un open day a Bari per partecipare alle selezioni

Un'occasione per far decollare la propria carriera: la compagnia aerea Emirates organizza, il prossimo 23 luglio a Bari, un open day per la ricerca del team del personale di bordo. Le selezioni si terranno presso Villa Romanazzi Carducci dalle 9.

Sarà possibile iscriversi all'evento tramite portale online (scelta consigliata dall'azienda), ma anche recandosi sul luogo predisposto per il recruiting day. I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae aggiornato in inglese e di una fotografia recente. Durante la giornata presso Villa Romanazzi, i selezionati saranno informati sugli orari delle ulteriori valutazioni e sugli eventuali colloqui. L'equipaggio selezionato da Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura di Dubai della celebre compagnia aerea. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili su emirates.com/careers.