Semafori e pilomat 'intelligenti' con sistemi centralizzati di controllo: il Comune di Bari dice sì al progetto

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo per completare il sistema Its (Intelligent Transport Systems) che prevede una centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città.

Il sistema permetterà di migliorare la sicurezza stradale in ambito urbano favorendo una diminuzione degli incidenti e, di conseguenza, l’aumento degli standard di sicurezza.

L’aggiornamento del progetto esecutivo, spiega Palazzo di Città, "ha avuto come obiettivo fondamentale quello di consolidare e fornire gli elementi per una corretta pianificazione dello sviluppo dell’impianto di centralizzazione semaforica finalizzato al miglior monitoraggio e gestione del traffico, con l’implementazione di ulteriori ambiti di intervento volti al miglioramento dei servizi resi al cittadino". I differenti ambiti di intervento dell’adeguamento riguarderanno gli impianti semaforici, i dissuasori automatici (pilomat), i pannelli a messaggio variabile e le videocamere.

Tra i vari interventi previsti vi sarà la sostituzione delle lanterne semaforiche più vetuste con quelle a led nonchè l'installazione di dispositivi 'conto alla rovescia' per l'attraversamento pedonale. Per quanto riguarda i pilomat, attualmente collocati sul perimetro della città vecchia e sul lungomare IX Maggio, si prevede la loro centralizzazione attraverso piattaforma di gestione TMacs, uno strumento di controllo degli accessi e della circolazione veicolare in alcune aree sensibili della città. Il sistema, mediante la piattaforma con un’interfaccia client user-friendly, permette l’inserimento e la modifica delle impostazioni dei giorni e delle fasce orarie in cui il varco è aperto/attivo o chiuso/non attivo.

“Questo progetto, frutto di un finanziamento ottenuto dal Comune di Bari che ammonta a circa 2 milioni di euro, ci permetterà di integrare l’attuale primo sistema operativo, così da avere un aggiornamento completo e costante sui dati rilevati su strada - commenta l’assessore comunale alla Mobilità Giuseppe Galasso -. In questo caso la tecnologia ci permetterà di regolare il flusso dei veicoli in movimento, di intervenire in casi di emergenza e di pianificare, con i dati a regime, nuove strategie di mobilità urbana. Avere maggiore consapevolezza di come si spostano i veicoli e le persone in città può aiutare a una migliore pianificazione su corsie preferenziali per il trasporto pubblico, infrastrutture di mobilità sostenibile, aree pedonali o prevenire eventuali situazioni di disagio o ingorgo per i cittadini”.