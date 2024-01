La Bari di chi non ha un tetto e la mano di In.Con.Tra: "Pasti caldi, coperte e aiuti contro il freddo. Nessuno è solo"

Una rete per fornire decine di pasti caldi al giorno, l'assistenza quotidiana con coperte e bevande calde per chi dorme in strada sotto il freddo di gennaio e il calore di un gruppo di volontari dall'impegno instancabile. L'attività dell'associazione In.Con.Tra su Bari e in particolare nelle zone centrali del capoluogo pugliese, è fondamentale per consentire a tanti senza tetto di poter contare su un supporto sicuro per le necessità di tutti i giorni.

Una situazione non sempre facile e piena di difficoltà, come dimostrato dagli ultimi avvenimenti in città. Lunedì è stato trovato il corpo senza vita di un clochard sulla cinquantina nei giardini della clinica Mater Dei, probabilmente deceduto a causa di un malore, mentre nella serata di sabato ha perso la vita, in corso Italia, un altro senza tetto trovato con ferite alla testa, forse causate al termine di un violento litigio. Due episodi che confermano quanto precario sia l'equilibrio sociale per chi non può contare su un tetto sicuro, nonostante gli occhi sempre aperti dei volontari e di una rete, con a capo il Welfare del Comune, costantemente impegnata a monitorare i quattro angoli della città.

Il polso della situazione lo fornisce Massimo Tataranni, presidente dell'associazione In.Con.Tra: "Nel complesso - dice a BariToday - pur assistendo a un leggero aumento di migranti che vengono dalla periferia in piazza Moro e piazza Umberto, il numero dei senza tetto in centro è fondamentalmente lo stesso dello scorso anno. Forniamo quotidianamente, oltre alle coperte, anche 120 pasti al giorno tra la mensa sociale della sera in piazza Balenzano e la cucina mobile fornita grazie al contributo della Fondazione Progetto Arca. L'unità di strada, quotidianamente, assiste anche 40-50 persone, comprese quelle che si rifugiano nelle case abbandonate".

Tra coloro che vivono all'aperto, vi sono storie ed esigenze diverse con le quali fare i conti: "Qualcuno preferisce restare per la strada, altri, invece, vogliono andare nei dormitori o in case famiglia e vi sono delle liste d'attesa per le richieste". Un pasto viene assicurato grazie al lavoro di tanti volontari, a una rete tra le mense e anche alle donazioni di numerosi cittadini: "Da sempre - aggiunge Tataranni - facciamo appello, ad esempio, ai cittadini e ai commercianti, affinchè possano fornire derrate alimentari e l'invenduto. Grazie a tutte queste iniziative possiamo dire che in città non esistono senza fissa dimora che muoiono di fame. La mensa, inoltre, è un punto di contatto e di dialogo, per avere anche quel calore umano di cui c'è bisogno".

In questo senso si inserisce una delle attività di In.Con.Tra nel centro che ha sede in piazza Balenzano: "Oltre alla distribuzione dei pasti - rimarca Tataranni - abbiamo anche un'iniziativa chiamata 'Caffè letterario'. In pratica, dalle 9 alle 12 forniamo la colazione anche grazie a chi si occupa della lotta allo spreco alimentare. E' un modo per stare vicini e diventa un punto di ritrovo quotidiano".

L'impegno di tutti gli attori in causa, però, non basta a risolvere alcune questioni in città, segnalate anche dai residenti. Il tragico episodio avvenuto sabato scorso ha acceso nuovamente i riflettori su corso Italia, strada dove spesso dimorano clochard, nella quale interventi recenti sembra non abbiano avuto particolare effetto, come le barriere e le griglie collocate sotto i portici delle ferrovie Fal dove stazionano diversi senza tetto: "E' un 'muro di Berlino' - dice Tataranni - che rappresenta un degrado totale. Il problema non si risolve in questo modo. Riteniamo si debba sempre chiedere a quelle persone come poter migliorare la propria situazione. Creare un ghetto ha solo 'spostato' il problema. La gente resta lì. Riteniamo che non ci sia stato un giusto coinvolgimento per arrivare a una via d'uscita. Quella zona era già in quello stato tra immondizia e auto abbandonate. Serviva far rivivere l'area e non creare chiusure".