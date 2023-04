Raffica di controlli GdF per Pasqua in Puglia: sequestrati 300 kg di ricci di mare e 150 di oloturie

La Guardia di Finanza ha sequestrato, nel corso di controlli su tutto il territorio pugliese durante le Festività pasquali, 300 kg di ricci di mare e 150 di oloturie (cetrioli di mare) in violazione delle norme di settore. Una persona è stata denunciata.

Le verifiche sono state effettuate dalle Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Bari e delle sue articolazioni di stanza su tutto il territorio regionale. Le attività di servizio, svolte nell’arco delle 24 ore con l’impiego delle unità navali e degli elicotteri in dotazione in stretto coordinamento con le pattuglie “terrestri” in forza ai Comandi Provinciali di Bari, Foggia, Barletta, Lecce, Brindisi e Taranto, hanno assicurato il presidio della legalità a mare.

Tra le altre violazioni riscontrate si segnalano alcune riguardanti norme fiscali attinenti la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per due imbarcazioni del valore complessivo di oltre 120mila euro nonché l’indebita percezione del “reddito di cittadinanza” da parte di un soggetto imbarcato a bordo di un motopeschereccio.