Turismo, Sergio Rubini firma lo spot per la Puglia. Le immagini dal backstage: "Bellissimo girare nella mia terra splendida"

Il regista pugliese è l'autore del nuovo spot di Pugliapromozione: "Ho scoperto dei posti delle Puglie che non conoscevo, eppure l’ho girata in lungo e in largo prima da pugliese e poi da cineasta"