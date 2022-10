Bari sempre più in 'condivisione': arriva il nuovo servizio di carsharing, si comincia con 20 auto elettriche

La mobilità sostenibile a Bari fa un altro passo in avanti. Il Comune, infatti, ha assegnato una prima tranche del nuovo servizio di carsharing e scooter sharing in città, consentendo l'utilizzo condiviso di auto e moto come avviene abitualmente per le biciclette e i monopattini.

Ad aggiudicarsi il primo 'pezzo' è l'azienda Pikyrent che è risultata in testa in una graduatoria composta da 4 aziende risultate idonee mel bando messo a disposizione da Palazzo di Città. Il servizio, che dovrebbe partire in tempi brevi, prevede inizialmente una flotta di 20 Citroën Ami elettriche a disposizione dei cittadini che potranno noleggiarle per i loro spostamenti nel capoluogo pugliese. A regime la disponibilità offerta dovrebbe essere composta da 50 auto e 100 scooter elettrici. Saranno anche installate 5 colonnine elettriche per la ricarica dei mezzi.

La durata del servizio sarà, salvo intoppi, di 24 mesi. Le auto noleggiate potranno usufruire della sosta gratuita per le strisce blu, Zsr comprese. Vi sarà anche la possibilità, per il Comune, di mettere a disposizione degli utenti dell’attività di sharing delle scontistiche o agevolazioni.

Palazzo di Città, ha previsto in tutto, una flotta complessiva che possa arrivare (includendo anche gli altri tre operatori nella graduatoria) fino a 200 auto e 375 motorini in condivisione.

Monopattini in sharing: in corso valutazione delle offerte

Non si tratta, però, dell'unico servizio in condivisione su cui il Comune sta lavorando negli ultimi mesi. A settembre, infatti, sono state presentate nove domande per il noleggio dei monopattini. In queste settimane saranno completati i lavori della Commissione competente per valutare l'ammissibilità delle proposte e stilare una graduatoria. L'obiettivo è arrivare a coprire le necessità cittadine con 1500 mezzi, secondo quanto previsto nel bando di gara.