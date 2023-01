Tre progetti per il Servizio civile nelle strutture della Caritas diocesana di Bari: bando per venti volontari

Sono tre i progetti attivati dalla Caritas diocesana di Bari per il Servizio civile universale, per un totale di venti posti. Il bando, che resterà aperto per la presentazione delle domande fino al prossimo 10 febbraio, si rivolge a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni.

Per il progetto “Luoghi di prossimità – Caritas Bari”, sono previsti 8 posti (6 per la sede Casa di accoglienza notturna 'Don Vito Diana' e 2 per la sede dell'associazione Micaela; di questi due posti per la sede del centro 'Don Vito Diana' e uno per l'associazione Micaela sono riservati a Giovani con Minori Opportunità.

Il progetto “Sostenere la speranza – Caritas Bari” prevede otto posti, di cui 4 per la sede del centro di ascolto diocesano e 4 per la sede dell'Osservatorio diocesano: di questi un posto per ciascuna sede è riservato a giovani con minori opportunità.

Infine, il progetto “Potenziare i processi educativi – Caritas Bari” prevede quattro posti per la sede del centro diurno 'Volto Santo'. Di questi un posto è riservato a giovani con minori opportunità.

Ogni candidato potrà presentare una sola domanda per una sola sede. Il servizio civile presso la Caritas diocesana di Bari Bitonto ha durata di 12 mesi con 25 ore di impegno settimanali. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: cittadino dell’Unione europea; familiare di cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; titolare di permesso di soggiorno per asilo; titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.