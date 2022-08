Lotta ai furti in spiaggia, al via il servizio di custodia oggetti a 'Pane e Pomodoro'

Un presidio stabile cui affidarsi per evitare furti e vivere in serenità la permanenza in spiaggia. È stato attivato oggi il servizio di custodia e deposito oggetti nell’area pubblica di 'Pane e Pomodoro'. La gestione del servizio, totalmente gratuito, è affidata ai dipendenti della Multiservizi, già incaricati della manutenzione e dell'allestimento della struttura.

L'amministrazione comunale ha deciso di attivare il servizio per porre un argine ai ripetuti furti verificati in spiaggia negli ultimi mesi. Nonostante gli intensificati controlli delle Forze dell'Ordine, infatti, si sono registrati borseggi ai danni di cittadini e turisti. Gli operatori, presenti sulla spiaggia tutti i giorni nella fascia oraria dalle 8 alle 18, assicureranno la custodia dei beni usando tutte le cautele necessarie e previste dalle norme anti Covid.