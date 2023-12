A breve l'attivazione del servizio Numero Unico delle Emergenze in Puglia: sbloccata l'assunzione di 126 operatori

A breve saranno finalizzate le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di 126 unità di personale categoria B3 (profilo operatore telefonico specializzato) da destinare alle Centrali uniche di risposta del 112 - Servizio Numero Unico di Emergenza (Nue112), in vista dell'imminente attivazione delle sedi. Nei prossimi giorni sarà aperta, infatti, la struttura di Modugno. Per garantirne l’operatività lunedì 4 e martedì 5 sono stati convocati dalla Regione i vincitori del concorso.

L'assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, spiega che "il complesso ed articolato iter procedimentale relativo al concorso si è concluso con l’approvazione definitiva della graduatoria, avvenuta con provvedimento della Sezione personale del 6 novembre scorso. Il provvedimento è intervenuto all’esito delle sentenze del Tar Puglia che ha respinto i ricorsi di alcuni candidati inizialmente ammessi con riserva, determinando la necessità di toglierli dalla graduatoria”.

Nel primo periodo di servizio, i neo assunti seguiranno un percorso formativo specifico che consentirà loro, nell’arco di alcune settimane, di acquisire le necessarie conoscenze per l’efficace gestione delle funzioni da espletare. A regime, il personale assunto sarà destinato presso le sedi di Modugno, Foggia e Campi Salentina. Prende così forma la Struttura Speciale di avviamento del Nue affidata alla guida del Commissario straordinario, il generale Salvatore Refolo.

“Ringrazio - conclude Stea - i dirigenti e tutto il personale dell’Assessorato per il lavoro profuso in queste settimane. Era da anni che non si facevano concorsi in Regione. Abbiamo confermato anche il piano generale di turn over negli Uffici dell’Ente, necessario per rendere la macchina amministrativa al passo con i tempi e sempre più efficiente. Auguro quindi buon lavoro a tutti i neo assunti”.