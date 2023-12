Cinque nuovi hub Pikyrent a Bari: colonnine di ricarica e posti auto per il noleggio dei veicoli

Cinque nuovi hub per ricarica e parcheggio dedicati agli utenti e agli operatori di Pikyrent, il servizio di noleggio di mini-auto e scooter attivo già da oltre un anno a Bari.

I nuovi Hub sono localizzati in via Salvatore Matarrese, via Pasquale Villari, vorso Cavour, piazza Aldo Moro e viale della Resistenza. Le stazioni dispongono di una moderna colonnina di ricarica a uso esclusivo degli operatori Pikyrent e due posti riservati ai veicoli della flotta utilizzabili dagli stessi utenti.

"L’attivazione di questi cinque hub di ricarica e parcheggio aggiunge un altro tassello alla realizzazione della nostra visione per una città più ecologica. In linea con il bando del Comune di Bari, siamo riusciti a realizzare queste infrastrutture chiave per la transizione verso la mobilità elettrica di Bari" ha commentato Antonella Comes, Ceo di Pikyrent. L'azienda, prosegue la nota, "rafforza così il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione nella mobilità urbana attraverso la mobilità condivisa, aggiungendo soluzioni per renderla sempre più efficiente, accessibile e integrata nella vita quotidiana".