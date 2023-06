Trasporto scolastico nel Comune di Bari, da lunedì aperte le iscrizioni al servizio per l'anno 2023-24

Da lunedì prossimo, 19 giugno, e fino al 31 luglio, saranno aperte le iscrizioni al servizio trasporto scolastico del Comune di Bari per l’anno scolastico 2023/2024. L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online dai genitori o dagli esercenti responsabilità genitoriale (tutore,affidatario), entro e non oltre i termini stabiliti, collegandosi al link del portale servizi dell'amministrazione locale.

Per effettuare l’iscrizione sarà necessario: autenticarsi mediante credenziali Spid (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o Cie (carta d’identità elettronica).

I cittadini sprovvisti di credenziali Spid o Cie, o interessati a ricevere supporto nella procedura d’iscrizione online, potranno rivolgersi agli operatori incaricati presso i Municipi di appartenenza, negli orari di apertura al pubblico, compilando un modello di istanza di iscrizione e contestuale delega all’operatore.

Per l’iscrizione sono necessarie una copia del documento di riconoscimento del dichiarante e l'attestazione Isee in corso di validità.

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto indicazioni sulla fermata (punto di prelievo degli alunni) e solo qualora essa sia ritenuta rispondente alle proprie esigenze, collegandosi sul link prestabilito, con due modalità: direttamente online, tramite gli strumenti di pagamento abilitati PagoPA (carta di credito) previa autenticazione con credenziali Spid o con Cie; senza autenticazione, scaricando e stampando l'avviso di pagamento per poIperfezionare il pagamento presso uno dei punti PagoPA (come ad esempio i punti vendita Lottomatica e gli uffici postali).

Per procedere al pagamento è necessario conservare il codice Id corrispondente alla propria iscrizione che si riceverà via mail al momento dell’inserimento dell’istanza. Completato il pagamento, la piattaforma invierà il titolo di viaggio (QRcode) quadrimestrale o annuale, necessario per poter usufruire del servizio, a ciascuno degli iscritti direttamente all’indirizzo mail indicato in fase d’iscrizione, che sarà possibile sempre scaricare accedendo al fascicolo dello studente, con credenziali Spid o Cie, al portale dedicato.