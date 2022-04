Addio all'edificio dell'ex Sestriere Cafè di Bari: arrivano le ruspe, al suo posto una nuova costruzione

Tre anni fa la chiusura definitiva. Da qualche giorno, invece, le ruspe per realizzare un condominio: è il destino dell'edificio che ha ospitato, per circa 25 anni il Sestriere Cafè, storico pub di via Giuseppe Di Vittorio, nel quartiere San Pasquale di Bari, inattivo ormai da novembre 2019.

Il punto di ritrovo preferito da tanti baresi (tra cui molti universitari), sorto in pieni anni '90, lascia così spazio a una nuova costruzione in un'area a pochi passi da largo 2 Giugno.