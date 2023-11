Clownterapia, musica e laboratori: all'ospedale Giovanni XXIII una settimana di iniziative per i piccoli pazienti

Al Giovanni XXIII di Bari la Giornata mondiale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si celebra in corsia, con tante attività per i piccoli pazienti, tra laboratori ludici ed espressivi, clownterapia, proiezioni cinematografiche, piccoli concerti nelle ludoteche dei reparti. Le iniziative promosse dalle associazioni di volontariato che svolgono attività di sostegno alla cura all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII e nei reparti pediatrici del Policlinico di Bari andranno avanti fino al 13 dicembre.

Merito della rete IN.CON.TRA.RE. nata nel 2015 su iniziativa della dott.ssa Maria Grazia Foschino, allora responsabile del servizio di psicologia dell’ospedale pediatrica, e aggrega tutti i servizi e le associazioni di volontariato che svolgono attività in ospedale.

Attualmente ne fanno parte oltre al servizio di psicologia, la scuola in ospedale del XXVI circolo didattico, il servizio del CSF Carrassi Casa della salute dei Bambini del Comune di Bari e numerose associazioni di volontariato che svolgono diverse tipologie di attività di gioco e laboratorio.

Le iniziative proposte, raccolte sotto il titolo “Arrivati a 130!” sono anche un’occasione per celebrare i 130 anni dell’istituzione dell’ospedale Pediatrico di Bari, ora denominato Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”.

L’ospedale Pediatrico di Bari nasce ufficialmente nel 1893 con il nome di “Comitato di Soccorso per i bambini poveri e malati”, con il sostegno e le donazioni di cittadini volontari, in un’epoca in cui il tasso di mortalità infantile aveva raggiunto picchi elevatissimi. L’iniziativa nacque da un genitore di origini fiorentine professore di matematica trasferitosi a Bari, Enrico Nannei, in seguito alla tragica morte della propria figlia di un anno e mezzo.

La prima collocazione fu al primo piano di un piccolo appartamento in via Principe Amedeo con poche camere e lettini. Fu solo nel 1912, il 29 settembre, ad essere inaugurato il primo “Ospedaletto dei Bambini” nell’edificio in via Trevisani che ospita attualmente gli uffici del Municipio 1. L’ospedale è rimasto in quella sede fino allo spostamento nella sede attuale di via Amendola nel 1977 dove prese il nome di Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

Di seguito le attività dedicate ai piccoli pazienti presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bari: lunedi 20 Novembre ore 15:00 - 18:00: Coop. Soc. Il nuovo Fantarca Onlus Arl - Cinema in Ospedale, Ludoteca; martedì 21 Novembre ore 16:00 - 18:00: Ass.Libri su Misura - Storie di Diritti, Ludoteca; domenica 26 Novembre ore 10:00 - 12:00: Teniamoci per Mano Onlus - La ZooTerapia dei Sorrisi, Spazi esterni Reparti - Ludoteca; lunedì 27 Novembre ore 9:30 - 11:30: CSF Carrassi – Casa della Salute in Collaborazione con APS Un Clown per amico, Compagnia No Border On The Stage - Il Circo in Ospedale, Area esterna - Ambulatori; lunedì 27 Novembre ore 15:00 - 18:00: Coop. Soc. Il nuovo Fantarca Onlus Arl - Cinema in Ospedale, Ludoteca; mercoledì 29 Novembre ore 16:00 - 18:00: Ass. Volontari di Bethesda - Canarini in ospedale, Ludoteca; mercoledì 29 Novembre ore 19:00: Ass. Vivere a Colori Orchestra- Filarmonica, Ludoteca - Spazi Comuni; mercoledì 6 Dicembre: ABIO Bari - Dirittiamoci Insieme - Giochiamo imparando i diritti, Ludoteca; mercoledì 13 Dicembre ore 9:00 - 12:00: Scuola in Ospedale - 130 anni di Ospedale Giovanni XXIII, Ludoteca.