L'alta moda di Dolce&Gabbana in Puglia, le creazioni sfilano tra i trulli: Alberobello si prepara all'evento

Alberobello si prepara ad accogliere le creazioni di Dolce&Gabbana. Nella serata di domani, domenica 9 luglio, sarà infatti la città dei trulli, con la sua atmosfera unica e suggestiva, a far da sfondo a uno degli appuntamenti previsti nell'ambito della tappa pugliese dell'ideale 'Gran Tour d'Italia' dei due stilisti, che quest'anno hanno scelto proprio la nostra regione, e la Valle d'Itria in particolare, per presentare gli annuali eventi Alta Moda.

Gli eventi, di carattere privato, hanno preso il via ieri a Borgo Egnazia, e proseguono oggi sabato 8 luglio con la presentazione delle creazioni Alta Gioielleria presso lo Spazio Ulivi Pettolecchia. Domenica, invece, appuntamento con la sfilata Alta Moda – collezione donna ad Alberobello, mentre lunedì, ad Ostuni, sarà la volta dell'Alta Sartoria – collezione uomo. Martedì 11 luglio la conclusione a Fasano, con la festa celebrativa presso la Masseria San Domenico.

"Per Alberobello è un grande onore, vedremo l'alta moda sfilare tra le nostre strade caratteristiche, vedremo modelle e ospiti prestigiosi camminare per le nostre strade", commenta il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, che attraverso i canali social del Comune ha spiegato, in un video, l'organizzazione dell'evento, con le relative chiusure al traffico previste (qui i dettagli delle limitazioni), raccontando anche del sopralluogo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana avvenuto la scorsa estate, e di come Alberobello abbia 'conquistato' i due stilisti "per la sua bellezza e unicità".

Per l'occasione, è stata anche prevista l'installazione di un maxischermo in piazza del Popolo (all'area dell'evento si potrà accedere solo su invito), così come una diretta streaming sui canali social del Comune.

"Mi auguro che il piacere di ospitare questo grande evento, che è una cosa unica e probabilmente irripetibile - ha detto ancora il primo cittadino di Alberobello - sia portato nel cuore di tutti come un momento in cui la nostra città riscatta la sua povertà di una volta, come è già stato con il riconoscimento Unesco", un evento che rappresenta, ha detto De Carlo, "una celebrazione della nostra città, del nostro orgoglio, della nostra bellezza".