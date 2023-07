Le creazioni di Dolce&Gabbana sfilano tra l'incanto dei trulli: Alberobello passerella dell'alta moda

Il fascino delle creazioni firmate Dolce&Gabbana unito alla magia offerta da uno scenario unico al mondo, quello dei trulli. Alberobello diventa per una sera capitale dell'alta moda, per la sfilata-evento dei due stilisti, che hanno scelto la Puglia per presentare le loro nuove collezioni.

Camminando tra i trulli del rione Monti fino a raggiungere largo Martellotta, addobbata di luminarie in perfetto stile pugliese, le modelle hanno sfilato portando in passerella anche abiti ricchi di richiami alla Puglia e alla stessa Alberobello: dai pizzi ai tessuti realizzati all'uncinetto, dalla struttura dei bustini ispirati alle ceste di vimini ai ricami, fino ai copricapi di forma conica, chiaro rimando alla forma dei trulli.

Parata di star e super ospiti per l'appuntamento, dal premio Oscar Helen Mirren al calciatore Erling Haaland, all'attrice e modella Kim Kardashian, per citarne alcuni.