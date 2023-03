Il ponte pedonale diventa spazio per l'arte: a Bari un 'flash mob' fotografico racconta la città dall'alto

Da luogo di passaggio a spazio per soffermarsi a riscoprire la città da un'angolazione diversa. Così il ponte pedonale si trasforma in galleria fotografica, ospitando, in un insolito 'flash mob', gli scatti di quattro autori baresi.

E' il progetto 'Sguardi dal ponte', nato dall'idea di Antonio Nitti, Emilio Badolati, Isa Desantis, Pino Di Cillo. Fino alle 18 di questo pomeriggio, il ponte pedonale del sottovia Duca degli Abruzzi (a ridosso della chiesa di Sant'Antonio) ospiterà dodici fotografie dei quattro autori.

"Si passa sul ponte con la fretta dell’arrivare oltre, del raggiungere una meta, non si pensa ad altro - spiegano i quattro promotori dell'iniziativa - Ma coloro che trovano foto esposte su di un ponte scoprono motivo per fermarsi lì dove il transitare è esistenziale e il sostare può esserlo ancora più. Abbiamo deciso di esporre le nostre foto su di un ponte per offrire un’occasione di sosta sospesa tra una sponda e l’altra. Ma anche far nostra l’idea che la città vada vissuta anche in questo, come i writers e gli artisti di strada ci insegnano da anni, perché non esiste luogo che non possa ospitare bellezza e non ci si arrenda alla penuria di spazi istituzionali. Siamo in quattro. Ci siamo (ri)conosciuti attraverso le foto e la condivisione di un progetto che potesse segnare un attimo del tempo attuale. L’idea maturata è stata quella di fornire uno sguardo “di-verso”. Una prospettiva fotografica differente dagli standard ai quali siamo obbligati dall’uso intensivo dell’immagine sui social. Il verso scelto è stato quello “dall’alto”, perché non capita spesso di guardare la realtà da altezze superiori a quella umana. Ci è venuto in mente di guardare ciò che avviene sulla Terra dall’alto".