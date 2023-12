Si promuove la regione Puglia nelle scuole del New Jersey: turismo di ritorno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Negli USA la promozione per un "turismo di ritorno" dagli States verso "il bel paese" l'Italia, puntando sulla Regione Puglia, nel mese di dicembre 2023, nuovamente protagonista negli istituti scolastici del New Jersey, ci troviamo a Weehawken dove viene illustrato il progetto: "Fly to Puglia ...to be home". L' organizzazione della "mission" è dell'Associazione Hoboken Italian Festival, con sede nel New Jersey, in USA, che ha organizzato presso l'Istituto Roosevelt School , grazie alla disponibilità di Francesca Amato District Director of Academic Affairs and Innovation, la presentazione del progetto che punta a far tornare non solo chi ha le proprie radici in Puglia, ma invita anche agli americani a scoprire le bellezze della nostra Regione. Nella classe dell'Istituto Scolastico nel NJ, battezzata "Club Italiano", con la teacher Rosa Amato, si studia la cultura e la lingua italiana, nel meeting a noi dedicato sono stati visionati diversi video della Regione Puglia, testimonianze di emigrati legati alla terra natia dei loro nonni, non è mancata la cucina tradizionale pugliese "Il Club italiano", presso la School di Weehawken ha scoperto e apprezzato le festività patronali della Puglia, i video della Settimana Santa, delle pietanze culinarie, ottenendo come risultato che la Puglia è una terra ricca di cultura, arte e devozione, una terra tutta da scoprire. L'Istituto scolastico di Weehawken sta lavorando per organizzare un tour dagli USA in visita nella Regione Puglia, è il mood del progetto "Fly to Puglia ..to be home" Il progetto rientra nel piano della Regione Puglia, riservato alle Associazioni dei "pugliesi nel mondo", riconosciute dalla legge regionale n. 23/2000, che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la tutela e la promozione dei beni culturali sia materiali che immateriali. Roberto Pansini, da Molfetta presente negli States, definito "uomo ponte" tra Puglia e USA ha presenziato all'evento, illustrando e promuovendo il meglio della nostra Regione Puglia. Ricordiamo che Pansini fa parte del CGPM Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo ed è delegato della CIM Puglia Confederazione Italiani nel Mondo, da alcuni anni ha ricevuto la nomina di Interntional Ambassador della Society Madonna dei Martiri di Hoboken, New Jersey, USA. Sono state donate agli insegnanti dei piatti in ceramica pugliese e delle t-shirt brandizzate con il logo del progetto: "Fly to Puglia ...to be home", gli alunni dell'istituto hanno ricevuto materiale informativo e promozionale da cartoline "limited edition", un fac-simile di biglietto aereo verso la Regione Puglia e anche adesivi con il brand "Fly to Puglia". Il progetto è risultato molto innovativo coniuga aspetti di promozione turistica della Regione e azioni che puntino su un "turismo delle radici" o "Turismo di ritorno", per gli americani sarà invece un “turismo esperienziale” . to be continued ...