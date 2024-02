Dal lungomare a via Caldarola, maggiore sicurezza per i passanti: più semafori in corrispondenza delle strisce pedonali

Più semafori per regolare gli attraversamenti pedonali nella città di Bari. Il Comune ha approvato il programma aggiornato di interventi per migliorare la sicurezza dei pedoni attraverso un finanziamento cdi circa 423mila euro provenienti da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti risalente a fine 2022.

Tra le strade coinvolte vi sono via Caldarola, il lungomare Nazario Sauro e piazza Diaz, il lungomare Imperatore Augusto, corso Trieste e via Alfredo Giovine. L'intervento prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale semaforizzato e dotato di illuminazione ma anche il rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale

“La mobilità pedonale rappresenta uno dei punti cardine della strategia che si sta delineando a livello urbano attraverso il Pums della Città metropolitana di Bari - commenta il sindaco Decaro -. Il principio guida è volto a rendere Bari una città a misura di pedone, ridisegnando lo spazio pubblico e ridefinendo la gerarchia degli assi stradali in modo da favorire la creazione di isole ambientali. In tale ottica l’amministrazione sta procedendo attraverso interventi di traffic calming, di realizzazione di strade a 10, 20 e 30 km/h nei nuclei storici e di pedonalizzazione degli spazi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili e di disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati, minimizzando, dunque, il rischio di incidentalità dei pedoni. Con questo intervento introduciamo un ulteriore strumento di contenimento dei flussi veicolari con cinque nuovi attraversamenti semaforizzati pedonali su strade che presentano notevoli fattori di rischio per i pedoni per la dimensione della carreggiata oltre che per un notevole transito di mezzi” ha concluso Decaro.