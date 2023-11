Signal for help: il segnale di richiesta d’aiuto per le donne vittime di violenza illustrato e affisso negli esercizi commerciali di Bari e della Bat. E' una iniziativa di Confcommercio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La violenza sulle donne oramai colpisce sempre più donne e anche molto giovani spesso costrette in un silenzio doloroso. In un sforzo coraggioso per rompere questo silenzio e offrire un sostegno immediato, la Confcommercio Bari BAT lancia una campagna di informazione incentrata su "Signal for Help", un segnale silenzioso per aiutare le donne vittime di violenza a chiedere soccorso. La campagna si concentra su come questo segnale può essere utilizzato in modo discreto negli esercizi commerciali aderenti nel territorio di Bari e della BAT per offrire un sostegno alle donne che lo richiedono. Il "Signal for Help" è un gesto semplice ma potente che può fare la differenza tra la vita e la morte per le donne intrappolate in situazioni di violenza. “Abbiamo deciso - spiega il Presidente Vito D’Ingeo – di affiggere cartelli informativi con i segnali di richiesta di aiuto negli esercizi commerciali che scelgono di aderire a questa causa. Questa iniziativa è un passo importante verso la creazione di un ambiente sicuro e consapevole, in cui le donne vittime di violenza possono trovare supporto senza dover pronunciare una parola.” Si tratta di un gesto semplice che può essere fatto in modo discreto, quando una donna si sente minacciata o in pericolo, come posizionare la mano in una certa maniera o utilizzare un segnale convenuto con il personale dell'esercizio. Questo segnale sarà riconosciuto dagli addetti come una richiesta d'aiuto immediata. Quindi se capita a chiunque di vedere una ragazza che con la mano fa uno strano gesto, ossia tenere la mano in alto, con il pollice piegato sul palmo, poi piegare le altre dita verso il basso, intrappolando simbolicamente il pollice tra le dita, allora sta chiedendo aiuto perché non si riesce a scappare. “È ora di impararlo, - conclude D’Ingeo - perché intervenire in una situazione di violenza può salvare una vita.” La campagna mira non solo a offrire un aiuto fisico, ma anche a rompere il silenzio che spesso avvolge le vittime di violenza. Offrendo un modo discreto per chiedere aiuto, la Confcommercio Bari BAT spera di incoraggiare così più donne a rompere il ciclo della violenza e a cercare il supporto di cui hanno disperatamente bisogno. Affinché il "Signal for Help" sia davvero efficace, è essenziale che tutti siano informati su cosa significa e come rispondere. La sensibilizzazione sarà cruciale per garantire che questo segnale di aiuto sia riconosciuto e rispettato in tutto il territorio. In un mondo in cui la sicurezza e il benessere di ogni individuo dovrebbero essere priorità fondamentali, iniziative come questa sono un faro di speranza e cambiamento. È responsabilità di tutti noi contribuire a rendere la società un luogo sicuro per tutti, e questa campagna è un passo significativo verso questo obiettivo.