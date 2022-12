Svelato il primo evento internazionale dell'estate 2023 a Bari: i Sigur Ros in concerto al porto

L'estate 2023 a Bari ha già in serbo un grande evento internazionale: la band islandese dei Sigur Ros è il nome di prestigio annunciato dagli organizzatori del Locus Festival. Il concerto si svolgerà l'11 luglio al Faro Borbonico del Porto del capoluogo pugliese, teatro già lo scorso anno di un apprezzato live degli Alt-J, sempre per il Locus.

I Sigur Ros, la band islandese di maggior successo di tutti i tempi, dal 1994 mette in musica molteplici suggestioni artistiche, dalla psichedelia al dream-pop al post-rock, ispirandosi anche alle sonorità della propria terra, in uno show apprezzato dal pubblico di tutto il mondo. Quest'anno torneranno in Italia per 4 concerti di uno proprio a Bari in esclusiva per il Mezzogiorno.

“Annunciare oggi il primo evento internazionale dell’estate 2023 - commenta l’assessora comunale alle Culture Ines Pierucci - persegue da un lato l’obiettivo di programmare per tempo l’offerta culturale estiva con l’organizzazione dello spazio innovativo del porto, già sperimentato con successo l’anno scorso con gli Alt-j, circostanza per cui ringrazio il presidente Patroni Griffi e, dall’altro, quello di qualificare sempre più la vocazione turistica della città come meta culturale, così da permettere di programmare un viaggio a Bari in considerazione di una serie di elementi che contribuiscono a farne a tutti gli effetti una città europea Questa strategia, condivisa con la Regione Puglia e Pugliapromozione, che si confermano al nostro fianco, ci consente di consolidare quella “Festa del mare” che nel 2023 vedrà la sua sesta edizione, il cartellone musicale più lungo dell’anno diffuso in diverse location individuate nei quartieri che si affacciano sul mare. In attesa dei grandi nomi di Bari Piano Festival, Premio Nino Rota e Bari in jazz (le rassegne che compongono la Festa del Mare) siamo orgogliosi di annunciare l’appuntamento con lo straordinario post rock islandese dei Sigur Ròs, che siamo sicuri attireranno pubblico da tutto il Mezzogiorno” conclude Pierucci.