Silvana Sciarra nuova presidente della Corte costituzionale: la giuslavorista pugliese eletta alla guida della Consulta

La pugliese Silvana Sciarra è la nuova presidente della Corte costituzionale. 74 anni, originaria di Trani e laureata in Giurisprudenza all'Università di Bari, la giuslavorista Sciarra succede a Giuliano Amato, di cui è stata vicepresidente.

Con Sciarra, a tre anni dall'esperienza di Marta Cartabia, una donna torna alla guida della Consulta. Nel 2014 fu il Parlamento a eleggerla giudice costituzionale.

Esperta in diritto del lavoro, Sciarra si è laureata a Bari, discutendo una tesi con il professore Gino Giugni, "padre" dello Statuto dei lavoratori. Come riporta l'Adnkronos, a partire dagli anni settanta ha avuto numerose occasioni di ricerca e insegnamento nelle università estere, negli Stati Uniti (Harvard Law School, Università della California a Los Angeles e Columbia Law School), nel Regno Unito (UCL, Cambridge e Warwick) e in Svezia (università di Stoccolma e di Lund). Ha ricevuto il dottorato in giurisprudenza honoris causa dall'Università di Stoccolma nel 2006 e nel 2012 dall'Università di Hasselt. Ha insegnato presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università di Siena. Dal 1994 al 2003 ha ricoperto la cattedra di Diritto del Lavoro e Diritto Sociale Europeo presso l’Istituto Universitario Europeo. Direttore del Dipartimento di Diritto (1995-1996), ha coordinato il programma di Gender Studies (2002-2003). È stata co-direttrice della rivista Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali. Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, è stata designata dal Consiglio dell’Unione Europea membro del comitato che fornisce un parere sui candidati all’esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia e del Tribunale e di avvocato generale della corte di giustizia europea.