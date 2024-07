La musica dei Simple Minds per il Locus: concerto da tutto esaurito sul lungomare l'ultimo appuntamento del festival a Bari

Si chiude con un altro concerto da tutto esaurito la tre giorni barese del Locus Festival 2024. Sul palco della Rotonda di via Paolo Pinto, sul lungomare, protagonisti dell'ultimo appuntamento della manifestazione sono stati domenica sera i Simple Minds. Due ore di grandi emozioni per lo show della leggendaria band scozzese, in Puglia per l’unica data nel Sud Italia.

Capitanati dalla voce inconfondibile di Jim Kerr e dal talento distintivo del chitarrista e polistrumentista Charlie Burchill, i Simple Minds hanno infiammato il pubblico del Locus, chiudendo così una tre giorni di grande musica, cominciata il 28 con un altro show sold out, quello di Calcutta in Fiera. Dopo Bari, gli appuntamenti del Locus proseguono nei prossimi giorni ad Alberobello e in altre piazze della Puglia.

Quelli del Locus non sono stati i soli appuntamenti musicali del weekend appena trascorso a Bari. Sempre ieri, al San Nicola, Vasco Rossi ha concluso la tappa barese del suo tour, che ha visto quattro date, tutte sold out.