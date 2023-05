A scuola si impara lo 'spirito d'impresa': gli studenti dell'Istituto Romanazzi di Bari progettano cooperative

Circa 50 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 18 anni sono stati coinvolti in percorsi che hanno previsto attività di stimolo e di riconoscimento delle proprie risorse personali, attraverso competenze trasversali. Si sono conclusi con un

evento finale i percorsi di 'Incubazione di idee e Impresa cooperativa simulata', realizzati da Legacoop Puglia e dall’Istituto scolastico 'Romanazzi' di Bari. L'iniziativa rientra nel programma 'Fare Futuro d'autore'.

Le finalità del progetto miravano a fornire ai minori la possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire capacità, talenti e aspirazioni tramite percorsi di crescita e di sviluppo della intraprendenza e dello spirito di iniziativa.

Ai gruppi è stato chiesto di pensare ad una idea che potesse migliorare qualcosa nella propria comunità di riferimento (sia scolastica che locale) e che fosse concretamente realizzabile. Sono stati creati 5 progetti, presentati dai ragazzi e dalle ragazze nell’Aula magna dell’Istituto, davanti a docenti, genitori e rappresentanti del mondo del lavoro.

Ad accompagnare i gruppi nello sviluppo del progetto e nella realizzazione dei prototipi di prodotti e servizi, sono state alcune cooperative e associazioni del territorio coinvolte nel percorso didattico, attraverso testimonianze e laboratori di mentoring, per la realizzazione dei prototipi: i ragazzi e le ragazze hanno realizzato oggetti di design in plastica con la Cooperativa Mobius Circle, realizzato stampe e segnalibri partendo da carta di recupero con Davide Partipilo (Spazio 13), incontrato l’esperienza di una sartoria sociale con la Cooperativa Albedo e di sensibilizzazione ambientale con l’Associazione Culturambiente e Coop Innovaction, hanno visitato l’Informa-giovani del Comune di Bari e parlato di scambi europei con Coop Informa, e infine sviluppato un prototipo di gioco da tavolo con la cooperativa Fleet Save.

Carmelo Rollo, presidente di Legacoop Puglia, ha sottolineato: "Ci piacerebbe continuare questi percorsi, e sarebbe bello se potessimo dar respiro lungo a una serie di cose anche piccole, ma concrete, perché i ragazzi hanno bisogno di essere protagonisti".

Katia De Luca, responsabile dei percorsi di 'Fare Futuro d’autore' presso l’Istituto Romanazzi per Legacoop Puglia, ha dichiarato come "Sia stato entusiasmante lavorare su idee incredibili, partite direttamente dagli stessi ragazzi e ragazze. Noi le abbiamo supportate, mettendo a disposizione uno spazio di allenamento per le loro capacità e aiutandoli a riconoscerle e sperimentarle, in un percorso costruito sulla base di quello che emergeva. La nostra rete, insieme con quella del progetto ci ha consentito di far confrontare i ragazzi con imprese cooperative, che fanno attività molto simili, mostrando quanto sia concretamente possibile l’interazione produttiva e quale impatto il processo

può avere sulla comunità".

Il progetto 'Fare Futuro d’autore' è stato selezionato da 'Con i Bambini' nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.