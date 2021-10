E' febbre Bari-Foggia, Decaro al lavoro con sciarpa biancorossa: "Dimmi che c'è il derby senza dirmi che c'è il derby'

"Dimmi che stasera c'è il derby senza dirmi che stasera c'è il derby": il sindaco di Bari Antonio Decaro, con un eloquente post sui social, è già 'sintonizzato' sulla supersfida di stasera al San Nicola dove, alle 20.30 il Bari capolista nel Girone C di Serie C sfiderà il Foggia in uno dei più classici confronti tra cugini pugliesi.

Il primo cittadino è stato immortalato, mentre è impegnato nel suo ufficio in Comune, con la sciarpa biancorossa al collo, pronto a supportare la squadra allenata da Mignani assieme a circa 20mila tifosi attesi allo stadio.