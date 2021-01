Un aiuto per lo studente bravo ma in condizioni economiche svantaggiate: il sindaco dona parte della sua indennità

Il sindaco di Grumo Appula, Michele Minenna, ha devoluto il 10% della sua indennità a un alunno meritevole di una terza media della scuola 'Devitofrancesco': il ragazzo, in condizioni economiche non agiate, potrà così proseguire gli studi. A darne notizia è la dirigente scolastica dell'istituto, la professoressa Amelia Capozzi che, assieme alla comunità dell'Ic 'Devitofrancesco', ringrazia il primo cittadino "per il suo gesto di generosità che assicura e valorizza prossimità e vicinanza alla scuola, oltre che la presa in carico di un alunno meritevole, per garantirgli il diritto allo studio costituzionalmente previsto".

"La volontà da parte dell’ente locale - prosegue la preside - di supportare la scuola durante l’emergenza Covid si è resa manifesta con la donazione di 35 litri di gel igienizzante e di 300 mascherine chirurgiche , consegnati ufficialmente dall’assessore Spadafina e dal Consigliere comunale Ventrella delegato alla protezione civile alla Dsga Margherita Di Maggio, al fine di fronteggiare in modo parallelo l’inaspettato derivante dalla pandemia".