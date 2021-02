Siringhe abbandonate per strada a Madonnella, l'allarme dei residenti: "Servono controlli di sera"

Siringhe usate abbandonate sull'asfalto in via Rodi, a Madonnella. E i residenti allarmati, che temono siano state lasciate da tossicodipendenti. A segnalare la presenza dei pericolosi aghi da alcuni giorni è uno dei residenti della via: "Tra le 18 e le 20 - racconta - gli abitanti vedono dei ragazzi addirittura addormentarsi sul marciapiede". Il timore, quindi, è che si tratti di tossicodipedenti che sfruttano le ore serali per drogarsi all'aperto.

L'ultimo ritrovamento è stato alle 13 di questa mattina, quando è stata allertata l'Amiu che ha provveduto a rimuovere la siringa per strada. E i residenti chiedono maggiori controlli per evitare queste situazioni.