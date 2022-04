"Posti letto, pronto soccorso e riordino generale": il nuovo piano di Palese per la Sanità pugliese

"Prende forma la strategia di potenziamento della rete ospedaliera in Puglia, in attuazione del Regolamento regionale di riordino del sistema ospedaliero”: ad affermarlo è l'assessore pugliese alla Salute, Rocco Palese, commentando il via libera della Giunta regionale alla prima fase della riorganizzazione della rete.

“Si tratta – commenta l’assessore Palese – dell’avvio di un percorso di rivisitazione" secondo "tre precisi step. Innanzitutto si è inteso rideterminare il numero dei posti letto delle strutture pubbliche e private accreditate, sulla scorta di una redistribuzione dei medesimi già previsti da atti di precedenti programmazione, al fine di qualificare ulteriormente l’offerta assistenziale. Inoltre, si è inteso intervenire su una delle priorità del Servizio Sanitario Regionale, ovvero la definizione di strategie di decongestionamento dei Pronto soccorso, attribuendo almeno un modulo di 10 posti letto del codice disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza ai Dea di Secondo Livello e agli Ospedali di Primo livello (con un numero di accessi giornalieri significativo). Il percorso di riorganizzazione proseguirà, per le successive due fasi, con l’attribuzione dei posti letto per singola struttura, da realizzarsi entro il 30 giugno prossimo, a seguito di apposite interlocuzioni con le direzioni strategiche, dando priorità alle strutture pubbliche e, in subordine, alle strutture private accreditate. Come terzo step si provvederà con la stesura di un unico provvedimento di riordino della rete ospedaliera”.

“Dunque – sottolinea l’assessore – prevediamo di incrementare i posti di terapia intensiva, di riconvertire una quota parte dei posti letto in area medica in semintensiva e di potenziare il numero di quelli per acuti, per la riabilitazione e la lungodegenza, sulla base della valutazione epidemiologica dei bisogni della salute dei cittadini pugliesi. Questo ci consentirà, tra le altre cose, di perseguire e raggiungere gli obiettivi indicati nel regolamento ministeriale in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera."

Nel piano vi saranno, tra le altre cose, novità anche per l'Irccs De Bellis di Castellana Grotte: "Su proposta della direzione strategica dell’Istituto, è previsto un incremento dei posti letto - dice Palese - al fine di implementare la chirurgia bariatrica ed efficientare il percorso terapeutico dei soggetti obesi, con l’istituzione del “Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali” presso la Unità Operativa “Inlammatory Bowel Diseases” (IBD) dell'Ircca di Castellana Grotte" conclude Palese.