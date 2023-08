Nuovo farmaco per la Sla, dal Barese l'appello per autorizzare l'uso in Europa: 57mila firme raccolte

Una petizione lanciata online per chiedere all’Agenzia italiana e a quella Europea del Farmaco di approvare, come già avvenuto in Usa e Canada, del nuovo farmaco AMX0035, affinché possa essere prescritto, "almeno pr uso compassionevole", ai malati di Sla.

A promuovere l'appello, che ha raccolto oltre 57mila firme tra Italia, Francia e Germania, è stata Chiara, 52enne di Conversano alla quale la malattia è stata diagnosticata nel 2021. "Da lì in poi - racconta la donna nell'appello lanciato su Change.org - è iniziata una vita nuova per me e per chi mi sta vicino. Per questo ho deciso di lanciare questa petizione".

"Rivolgiamo - si legge nella petizione - un appello accorato ai parlamentari italiani, alla presidente del consiglio e al ministro della salute, affinchè possano sollecitare le Agenzie Europea (Ema) ed Italiana (Aifa) del Farmaco: non c'è tempo! è necessario accelerare il percorso decisionale che consenta ai neurologi che seguono ciascun malato di SLA di poter quantomeno prescrivere per uso compassionevole (in attesa di approvazione definitiva alla commercializzazione) l'utilizzo di nuovi farmaci che, pur non potendo guarire nessun malato Sla, potrebbero migliorare le sue condizioni di vita e rallentare la progressione della malattia. E' questo il caso, per esempio, del farmaco AMX0035, approvato già un anno fa, tra luglio e settembre 2022 sia in Canada (nome Albrioza) che negli Stati Uniti (nome Relyvrio), una delle poche concrete novità di cura dopo almeno 15 anni dall'introduzione di un unico farmaco, il Riluzolo, attualmente in uso (ma ormai scarsamente efficace)".

La casa farmaceutica che produce il medicinale, viene spiegato ancora nella petizione, a giugno ha ricevuto parere negativo dell'Ema sull'autorizzazione all'immissione in commercio. Questo richiederà una procedura formale di riesame, che durerà circa 4 mesi.