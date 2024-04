Bimbo palestinese affetto da Sma da Ramallah a Bari: terapia genica nell'ospedale Giovanni XXIII

Un bambino palestinese di 10 mesi affetto da Sma di tipo 1 è stato sottoposto all’infusione della terapia genica presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e resterà nei prossimi 90 giorni in stretto monitoraggio clinico. A darne notizia è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“La terapia - prosegue il presidente - è stata somministrata dal neurologo pediatrico che ha preso in carico il paziente quando è arrivato il 28 marzo a Bari con i suoi genitori. Se il piccolo fosse rimasto a Ramallah, ormai privo della terapia che stava seguendo, la malattia neurodegenerativa non gli avrebbe lasciato speranze di vita. Grazie a una collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia e il Governo, nella persona del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato possibile accogliere l’appello dell’Associazione Famiglie Sma e accoglierlo in Italia”.

“Siamo felici - aggiunge il direttore generale dell’AOU 'Policlinico di Bari', Antonio Sanguedolce - di aver offerto una nuova possibilità di vita a questo bambino a cui la guerra ha negato cure tempestive e adeguate. Un ringraziamento va anche a medici e operatori sanitari per l’impegno, la professionalità e l’umanità dimostrata anche in questo caso”.