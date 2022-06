Lo spettacolo del Solstizio d'estate incanta i baresi: cattedrale gremita tra musica e suggestioni

Una cattedrale di Bari gremita di gente ha salutato, come ormai da non tanto recente tradizione, l'arrivo del Solstizio d'estate. Un appuntamento segnalato dalla luce del sole che, passando dal rosone, illumina la corrispettiva decorazione sul pavimento. L'ora 'x' è scattata alle 17.10. La spettacolare e suggestiva cerimonia è stata salutata, come di consueto, da incenso, danze e musica.

Un evento diventato oggi popolare, scoperto grazie a Michele Cassano, sacrista della Cattedrale che nel giugno 2005 si accorse di questo spettacolo.