Caduta in casa per Sophia Loren, operata per fratture: rinviata la visita a Bari prevista per martedì

E' stata ricoverata in ospedale Sophia Loren, caduta mentre si trovava sua casa di Ginevra in Svizzera nella mattinata di domenica 24 settembre. L'attrice premio Oscar è stata operata per alcune fratture. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'artista ha annullato i suoi impegni in agenda, tra cui la visita a Bari prevista per martedì 26 settembre nella quale avrebbe ricevuto la cittadinanza onoraria e inaugurato il Sophia Loren Restaurant in via Fanelli.