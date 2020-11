Il saluto di Sophia Loren dopo le riprese di 'La vita davanti a sé': "Sul set a Bari mi sono sentita a casa. Grazie"

"Sul set a Bari mi sono sentita a casa. Per questo voglio ringraziare i pugliesi per essere così come sono, persone del sud, come me. Di cuore e generose". Sophia Loren saluta così la terra che l'ha accolta per le riprese di 'La vita davanti a sé', film andato in onda su Netflix dopo le riprese estive a Bari. Il videomessaggio è stato pubblicato sulla pagina social del governatore Michele Emiliano. Nel videomessaggio la Loren ha anche parlato dei temi trattati nel film, ovvero "il senso della convivenza e della tolleranza - spiega l'attrice - E io non credo che sarebbe potuto essere girato altrove"

"Grazie Sophia Loren - scrive - per queste parole di amore verso la Puglia e verso il Sud, per essere stata magnifica interprete di una storia sul senso della convivenza e della tolleranza, per averci fatto sentire con la Regione Puglia, Apulia Film Commission e Puglia 365 parte di questo progetto che sta portando alto il nome della nostra terra in tutto il mondo".