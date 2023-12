Treni Ferrovie Sud Est soppressi e disagi per i pendolari, la Regione: "Pronti ad avviare controlli sul rispetto del contratto di servizio"

In una nota l'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, interviene in merito alla situazione verificatisi oggi a causa dell'assenza di numerosi dipendenti Fse in malattia: "Ci siamo subito confrontati con la società, gestirà emergenza per minimizzare impatto sugli utenti"