Procedono i lavori per la rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo, realizzata anche la rete fognaria

Un triplo cantiere per migliorare la viabilità del quartiere e fornire il servizio di fogna bianca agli abitanti della zona. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha compiuto un sopralluogo, stamattina al San Paolo, per verificare lo stato dei lavori in via Caposcardicchio prima della breve sosta di ferragosto. Decaro ha pubblicato, sulla sua pagina facebook, un video per testimoniare l'avanzamento dei lavori.

"In questi giorni stiamo facendo i sopralluoghi sui cantieri cittadini che tra qualche giorno, a cavallo di ferragosto, saranno brevemente sospesi - ha dichiarato il sindaco nel video - Siamo al San Paolo in via Caposcardicchio dove gli operai stanno realizzando la viabilità della zona nel cosiddetto 'trapezio', dove ci sarà il giardino. La rotatoria, invece, sarà realizzata a qualche decina di metri, nell'intersezione fra via Trentino, via Caposcardicchio e viale delle Regioni"

Le opere stradali permetteranno di risolvere un altro problema che affligge la zona: "Sono stati fatti anche i tronchi della fogna bianca - spiega Decaro - La raccolta delle acque della pavimentazione stradale e soprattutto della rotatoria, prevede una nuova rete di fogna bianca realizzata in parallelo con un appalto da 5 milioni di euro. Nonostante le strade della zona siano state costruite solo qualche anno fa, infatti, non avevano nemmeno la fogna bianca".

Il sindaco promette non solo cemento, ma anche giardini e piste ciclabili: "Una parte dell'opera sarà destinata al verde, la rotatoria sarà realizzata per ultima. Via Trentino sarà modificata: era una strada cieca, adesso sarà ricollegata alla viabilità del quartiere e sarà dotata di parcheggio. In zona abbiamo quindi tre cantieri".

Subito dopo ferragosto, nel San Paolo inizieranno i lavori previsti dal 'Piano Periferie', finanziato per 7 milioni di euro: saranno realizzate strade, piste ciclabili e giardini in viale delle Regioni ed in via Giaquinto (dove sarà anche ristretta la carreggiata). Sarà pedonalizzato il tratto tra viale Lazio e viale Puglia: la zona compresa fra la Pineta Romita e la chiesa di San Paolo potrà essere percorsa solo a piedi, dopo il rifacimento della pavimentazione stradale. Saranno realizzati, inoltre, spazi di socializzazione e campi sportivi. "Entro fine anno ci sarà un avanzato stato di esecuzione di tutte queste opere" conclude il sindaco nel video facebook.