Dalla sordità congenita al sogno (realizzato) di diventare avvocato, la storia di Angela: "Chi non sente non è condannato al silenzio"

"Sono sorda dalla nascita, i miei genitori lo hanno scoperto quando avevo trenta mesi. Ma questo non mi ha impedito, nella vita, di fare quello che avrei voluto: ho studiato Giurisprudenza, sono diventata avvocato, superando l'esame per l'abitazione ed esercitando la professione. Come me, ci sono tante altre persone, anche se le loro storie non fanno notizia. Perché una cosa è importante dirla: chi non sente non è condannato al silenzio".

La storia di Angela: "C'è una strada per una vita autonoma"

Angela Salvatore ha 39 anni, ed è vicepresidente della sezione pugliese dell'Associazione Nazionale Sordi. E con la sua voce racconta la sua storia. "Di sordità - dice - si parla ancora troppo poco, e spesso con informazioni scorrette. Ad esempio, comunemente si è ancora portati a pensare che le persone non udenti siano anche mute. E invece non è assolutamente così: la sordità non c'entra nulla con il mutismo. La persona non udente perde l'uso della voce se non si esercita nell'utilizzo delle corde vocali. Ma un bambino sordo, attraverso una protesi o un impianto cocleare e un percorso di logopedia può sicuramente imparare a parlare. Bisogna però dirlo: è necessario che i genitori sappiano che i loro bambini possono parlare, che una strada esiste, che una persona sorda può vivere la sua vita in completa autonomia, essere completamente integrata". A fare la differenza, appunto, è il percorso che si intraprende, e la rapidità con cui si interviene. "La mia è una famiglia di udenti - spiega Angela - I miei genitori, quando hanno ricevuto la diagnosi della mia ipoacusia, non hanno avuto dubbi: sono stata protesizzata subito, e ho cominciato la logopedia. Sono stata fortunata, perché più di trenta anni fa c'erano ancora meno informazioni di adesso, e anche tra gli specialisti non c'era un orientamento omogeneo. Poi tanto ha fatto anche il mio carattere: i momenti di sconforto certo ci sono stati, ma io, sin da bambina, non ho mai sopportato di essere compatita. Così, ad esempio, ai tempi del liceo uscivo ogni pomeriggio di casa, per stare in compagnia e chiacchierare, perché sapevo che così avrei imparato a parlare sempre meglio. La mia laurea è stata anche una piccola rivincita su chi, anni prima, mi aveva presa in giro per la mia sordità. E anche se oggi, a causa della pandemia e delle difficoltà che l'uso delle mascherine hanno comportato per noi sordi, non esercitò più la professione di avvocato, io di certo non mi arrendo".

L'appello alle istituzioni: "Più sostegno per percorsi di logopedia e assistenza"

Oggi Angela, anche attraverso l'impegno portato avanti con l'Ans, racconta la sua esperienza per lanciare un messaggio rivolto sia a chi si trova a affrontare il problema della sordità (come un genitore che scopre quella del proprio bambino), sia alle istituzioni. "Sul territorio c'è la possibilità, per i bambini, di essere presi in carico dal Centro di neuropsichiatria infantile, e dal centro di otorinolaringoiatria del Policlinico, che ha un'ottima équipe di professionisti attenti e preparati. Ma è necessario potenziare le risorse di personale e i sostegni per le famiglie. In questo senso, andrebbero riviste le leggi: è assurdo che chi scopre la sordità a 12 anni e un giorno non si veda riconosciuto alcun sostegno assistenziale, risorse che magari potrebbero essere utilizzate per la logopedia nel caso dei bambini, o per la rieducazione al suono nel caso di adulti che perdono l'udito e vengono protesizzati o impiantati. Oggi tecnologia e scienza medica hanno fatto grandissimi passi in avanti, possiamo solo dire grazie ai medici che con la ricerca, attraverso gli impianti cocleari (ovvero piccoli dispositivi che, laddove ci siano le condizioni, vengono impiantanti in parte all'interno dell'orecchio, in parte esternamente, ndr) ci hanno restituito il sorriso. Ma ad esempio, i costi di pezzi di ricambio e accessori di tali impianti, così come delle protesi esterne, restano a carico dei beneficiari, che spesso non sono in grado di sostenere tali spese, come nel caso degli anziani".

"La Lis? Bene in mancanza di alternative, ma attenti a insegnarla a scuola"

"I sordi che scelgono il percorso dell'oralismo, con logopedia e protesi o impianti cocleari sono tanti - ribadisce Angela Salvatore - In questi giorni (domani, ndr) ricorre la Giornata mondiale dell'Udito e noi vogliamo dire grazie a quei medici, che con il loro lavoro ci hanno permesso di uscire dal silenzio". Nei mesi scorsi, la Regione Puglia ha avviato un'iniziativa che prevede la promozione di corsi di insegnamento della Lis (Lingua italiana dei segni) e della List (Lingua dei Segni Italiana Tattile) nelle scuole del primo ciclo. "Ma su questo dobbiamo stare attenti - avverte - perché la Lis è un ottimo strumento in mancanza di alternative, ma non è 'la lingua dei sordi'. La nostra lingua è semplicemente la lingua italiana, perché noi possiamo parlare, come dimostra la mia storia e quella di tanti altri. Credo che insegnare la Lis nelle scuole elementari o medie non sia una scelta opportuna: perché ad esempio lì potrebbero esserci anche tanti bambini che stanno seguendo un percorso di logopedia, e si potrebbe creare loro un danno. Giusto mettere degli interpreti Lis, ad esempio, negli uffici pubblici. Ma riflettiamo anche sul fatto che ci sono tanti anziani che magari diventano sordi con l'età, e di sicuro non conoscono la Lis: meglio allora implementare l'utilizzo dei sottotitoli, ad esempio". "Credo - prosegue Angela - che la scuola debba essere formata maggiormente sull'argomento sordità, partendo proprio dall'esperienza delle persone che soffrono di quel problema. Il mondo della sordità è molto eterogeneo e comprende tanto bambini quanto adulti e anziani, chi ha una sordità o ipoacusia congenita e chi l'ha acquisita. Un tema questo sempre più rilevante, con il crescente inquinamento acustico a cui tutti siamo sottoposti. Anche di questo bisognerebbe parlare".