Festa di San Nicola 2024, sorteggiati i due pescherecci per il trasporto della statua e del quadro

Si è svolto il sorteggio dei motopescherecci che trasporteranno la statua e il quadro di San Nicola in occasione delle celebrazioni del Patrono di Bari il prossimo 8 maggio. La cerimonia è stata effettuata, per l'occasione, in un luogo speciale, ovvero nella stazione Navale della Guardia di Finanza per celebrare il 250° anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle.

La Celebrazione Eucaristica è stata officiata dal rettore della Basilica di San Nicola, padre Giovanni Distante, assieme a padre Tommaso Chirizzi, Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza. Ad aggiudicarsi l'onore di trasportare la statua, il motopeschereccio Nuova Chiara. Il quadro, invece, sarà trasportato dal Domenica Madre.