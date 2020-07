'Sos in bici' a Palese e Santo Spirito: otto mountain bike da pronto intervento per assistere bagnanti e residenti

A Palese e Santo Spirito sono entrati in azione i 'ciclisti' di 'Sos in Bici', il servizio di assistenza per fornire sicurezza e soccorsi a bagnanti e residenti del Municipio V di Bari. L'iniziativa è stata presentata, questa mattina, dal presidente del Municipio, Vincenzo Brandi, assieme alle associazioni e agli enti coinvolti nel progetto. Tra questi Polizia Municipale, Centrale Operativa 118 , Vogliamo Santo Spirito Pulita, Associazione Marinai di Santo Spirito , Comitato Sagre, Pro Loco di Palese e Santo Spirito e i soccorritori della Sos Onlus.

L'assistenza sarà attiva fino al prossimo 15 settembre e vedrà impegnate 8 mountain bike collegate con la centrale operativa del 119 e la sala radio dell'associazione Sos Onlus. I ciclisti saranno dotato di defibrillatore e dispositivi di primo soccorso. A supporto degli interventi anche due ambulanze.