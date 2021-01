Sos Città si allarga: nasce a Bari anche Sos formazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sos Formazione nasce dall'esperienza di Sos Città, associazione che nella città di Bari si occupa di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il monitoraggio della città e la risoluzione delle diverse problematiche dei cittadini. Dell'educazione al senso civico e alla cittadinanza attiva, Sos Città si evolve anche verso la formazione, elemento fondamentale per lo sviluppo del cittadino del domani 💪 Sos Formazione è quindi una costola di Sos Città ed è per questo che abbiamo voluto mantenere fedele il logo. Sos Formazione si occupa principalmente di tutto quello che è lo sviluppo formativo e la crescita degli individui attraverso l'istruzione e la formazione. Il cuore presente nel logo è sinonimo di amore e passione, ma rappresenta anche la volontà di tenere a cuore le sorti delle persone che intendiamo aiutare. All'interno del logo ci sono 4 icone. La prima, la lampadina, rappresenta il click mentale, il click che ha fatto accendere la lampadina manifestandosi sotto forma di idea, l'idea di crescere e migliorare attraverso lo studio. La seconda icona raffigura un professore, l'insegnante, un docente che insegna. La terza icona rappresenta un notebook perché in epoca moderna si studia principalmente a distanza e in maniera digitale. Ed infine c'è il tocco di laurea, la quarta icona, che sta ad identificare il raggiungimento dell'obiettivo che non è solo la laurea, ma anche una qualsiasi altra certificazione o diploma. Sos Formazione è dunque un’ente di formazione che vuole diventare punto di riferimento per tutti coloro che desiderano accrescere e migliorare le proprie conoscenze nei diversi ambiti così come Sos Città è già punto di riferimento per la risoluzione di problematiche cittadine. Sos Formazione è un ente che opera in partnership con le prestigiose Università Telematica Pegaso e Università Mercatorum, e con ACIF, ente riconosciuto e accreditato MIUR. Inoltre, in un'ottica di orientamento al lavoro, Sos Formazione, così come Sos Città, è accreditato su Porta Futuro Bari, Job Centre del Comune di Bari. "Abbiamo ritenuto opportuno evolverci in un servizio sempre migliore a disposizione della città. Con Sos Città da anni siamo impegnati nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e da anni cerchiamo di educare il cittadino al rispetto della cosa pubblica, al senso civico e alla cittadinanza attiva con un grandioso successo. Abbiamo creato una comunità per bene, fatta di persone per bene, che quotidianamente si mettono a disposizione della città con segnalazioni che permettono, nel nostro piccolo, di migliorare la vivibilità del territorio, del proprio quartiere...ed è proprio sulla base di questa esperienza positiva che abbiamo deciso di far nascere una figlia di Sos Città ovvero Sos Formazione" - spiega il Presidente Danilo Cancellaro - "Riteniamo che in un'ottica di sviluppo della città, l'educazione e la formazione viaggino sullo stesso binario e in un'unica direzione ovvero quella di rendere migliore e più vivibile Bari. Se da una parte cerchiamo di migliorarla da un punto di vista generale, con Sos Formazione la miglioriamo nello specifico, formando e istruendo i cittadini verso il conseguimento di obiettivi di vita sempre migliori e sempre più importanti. Cittadini che i primi protagonisti in un'ottica di sviluppo economico e sociale della città. Noi vogliamo che le nostre menti restino a Bari, restino in Puglia e, anche in quest'ottica, abbiamo ottenuto l'accreditamento a Porta Futuro, il job centre del Comune di Bari per aiutare gli studenti anche nella ricerca di un posto di lavoro sicuro, affidabile e soddisfacente. Siamo certi che così come avete imparato ad apprezzare il nostro lavoro con Sos Città, apprezzerete anche quello di Sos Formazione che è a disposizione della comunità e della città di Bari" - conclude Danilo Cancellaro Sos Formazione nello specifico si occuperà di tutoraggio e orientamento universitario, corsi di laurea e post-laurea, certificazioni informatiche e linguistiche, conseguimento diploma scolastico, certificazioni MIUR, sviluppo carriere personale scolastico, career guidance, personal coaching e orientamento lavorativo. Per maggiori info visitate il sito internet www.sosformazione.it