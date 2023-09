Lavori Aqp nel quartiere Palese, il 27 settembre rubinetti chiusi per 10 ore

Per consentire l’esecuzione dei lavori di potenziamento della rete idrica nel quartiere Palese di Bari, Acquedotto Pugliese comunica che sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 27 settembre 2023 nella zona. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle 22 con ripristino alle 8 del giorno successivo.

"Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo", precisa Aqp in una nota.

L’interruzione idrica riguarderà le seguenti vie del quartiere Palese: corso Vittorio Emanuele, via Macchie, via Caputo, via Indipendenza, via Duca d’Aosta, via Modugno, viale Priolo angolo Vico II Renna, via Pietro Capruzzi, via Fiume di Palese, via Italo Balbo, piazza Don Demetrio Magrini, via Amedeo di Savoia, piazza Capitaneo, via Capitaneo angolo, via Tenente Leonardo Ranieri.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per ulteriori informazioni si potrà contattare il numero verde 800735735 o consultare il portale web www.aqp.it (sezione 'Che acqua fa? Lavori sulla rete').