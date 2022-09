Food truck a Pane e Pomodoro, il Comune blocca la concessione delle aree ristoro: "L'azienda non ha rispettato gli accordi"

Il Comune di Bari ha disposto la decadenza della concessione demaniale marittima della Flora Group per l’occupazione di tre aree (adibite a punti di ristoro) nella spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. La determina dirigenziale della Ripartizione Sviluppo Economico è motivata dalla nota della Polizia Municipale e della Protezione Civile che ha comunicato, dopo il sopralluogo effettuato il 6 luglio scorso, il mancato rispetto del numero dei punti di ristoro previsto all’interno della spiaggia: i food truck posizionati nel lido cittadino sarebbero stati 2, invece dei 3 concordati per l'ottenimento della concessione demaniale.

La ditta Flora Group avrebbe tentato di porre rimedio comunicando, il 9 agosto scorso, di aver provveduto all'installazione del terzo food truck previsto. Ieri l'ennesimo colpo di scena della vicenda: il sopralluogo compiuto dai tecnici della Ripartizione Sviluppo Economico, assistiti dagli agenti della Polizia Municipale, ha accertato la presenza di un solo chiosco nell’area 'numero 1' individuata per la concessione demaniale, cioè quella nei pressi del bar della spiaggia, ora inattivo.

Nella determina del Comune, inoltre, si precisa che "Al momento della verifica, l’attività in questione non risulta in esercizio in quanto non aperta al pubblico. Nel medesimo sopralluogo del 14 settembre è stata constatata anche l’assenza degli altri due food truck previsti nella concessione numero 7/2022".

Il Comune ha quindi ha emesso oggi il provvedimento di decadenza della concessione demaniale, intimando alla Flora Group di liberare le aree occupate entro 5 giorni. Qualora l'azienda non provveda, precisa l'amministrazione locale, "la rimozione dei beni ivi presenti sarà effettuata in danno della Flora Group e si darà corso alla procedura coattiva diretta all’acquisizione degli stessi". L'azienda colpita dalla decadenza della concessione potrà opporsi al provvedimento davanti al Tar Puglia entro 60 giorni, oppure potrà proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.