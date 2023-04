Bandiere istituzionali logorate al terzo Municipio, dopo la protesta social arriva la sostituzione: "Scusate per il netto ritardo"

"Poche ore ancora per procedere alla sostituzione delle bandiere issate sulle mura istituzionali del terzo municipio". Dopo le polemiche sui social, con post corredati di foto sulla terribile situazione delle bandiere sulla facciata della sede del terzo Municipio, è il consigliere Umberto Carli ad annunciare la sostituzione dopo che le intemperie avevano di fatto rovinato non solo il tricolore, ma anche i due vessilli ai lati.

Tra i messaggi apparsi sui social, c'era quello della pagina 'La voce del San Paolo': "Quando non si riesce a mantenere la propria casa in ordine, come si può pretendere di avere il resto, pulito e in regola? Frontale ingresso terzo municipio, quelle bandiere simbolo di appartenenza, furono segnalate già molto tempo fa. La risposta fu: le bandiere ci sono, manca chi deve cambiarle" scrivevano due giorni fa.