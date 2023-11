Passi carrabili a Bari, al via la sostituzione dei vecchi cartelli stradali: "I nuovi contrassegni sono dotati di chip"

I nuovi cartelli 'ad alta tecnologia' rappresentano uno strumento a tutela della legalità perché permettono alla Polizia locale, attraverso idonei dispositivi, di effettuare un controllo immediato della regolarità della concessione. Prosegue e si amplia l’azione del Comune di Bari per la sostituzione dei vecchi cartelli dei passi carrabili con i nuovi contrassegni integrati con dispositivi dotati di 'tag Rfid': il rilascio dei nuovi cartelli, avviato negli scorsi mesi per le richieste relative alle nuove concessioni e al rinnovo delle concessioni scadute, si allarga ora ai possessori di concessioni di passo carrabile ancora valide, che potranno prenotare e concordare il ritiro dei nuovi contrassegni sul portale Egov, a questo link.

"La prenotazione online - si legge in una nota del Comune - permetterà di evitare code e di agevolare la procedura di consegna, che in questa prima fase avverrà a titolo gratuito".

Per le concessioni valide e in atto, il rilascio dei nuovi cartelli avviene dopo una apposita verifica sui contrassegni esistenti. Per quanto riguarda, invece, le richieste di nuova concessione o relative a concessioni già scadute, attualmente i cittadini possono presentare le istanze di occupazione permanente di suolo pubblico per passo carrabile al Municipio competente, in forma telematica, o compilando l’apposito modello (Allegato B disponibile a questo link) da inviare poi per posta, Pec o con consegna personale a mano agli uffici dei Municipi di riferimento.

Dal primo febbraio 2024, invece, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica. Per richiedere assistenza tecnica all’inserimento delle richieste sulla piattaforma Egov, i cittadini potranno inviare una mail a assistenza.egov@comune.bari.it.

Sul sito web del Comune sono presenti alcune Faq di chiarimento sui nuovi contrassegni di passo carrabile. Gli uffici dei Municipi restano a disposizione della cittadinanza per qualsivoglia supporto o informazione in merito.