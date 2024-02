"Sott ’a la port", un nuovo comitato di quartiere a Molfetta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Da qualche settimana, nella città di Molfetta, è partito un percorso di partecipazione dal basso per organizzare un nuovo comitato di quartiere, che vada ad occupare una zona "abbastanza"ampia, il nome scelto è: Comitato di quartiere “SOTT’A LA PORT”. I comitati di quartiere rappresentano organizzazioni, di norma apolitiche, su base di volontariato, che non presentano nessuno scopo di lucro. La nascita di questi comitati è ad opera di cittadini che hanno a cuore la propria realtà di quartiere e decidono di unirsi al fine di tutelare lo stesso, occupandosi della salvaguardia delle necessità, problematiche, esigenze del proprio territorio. Questo nuovo Comitato di quartiere a Molfetta si prenderà cura degli interessi e delle necessità degli abitanti per i seguenti quartieri della città: Zona Catacombe, via Domenico Picca, Largo Sant’Angelo, Piazza Vittorio Emanuele, Zona Camere Nuove, Via Annunziata e strade limitrofe… L'appello è rivolto a tutti i residenti ad aderire al "nuovo comitato di quartiere Sott'a La Port" , ogni giorno cresce sempre di più, è aperto a chiunque voglia parteciparvi! "Se tieni sinceramente al tuo territorio e sogni di migliorare la tua comunità locale, favorendo la comunicazione tra i vicini e affrontando le questioni ed i problemi che riguardano il tuo quartiere, la creazione di un comitato di quartiere potrebbe essere la soluzione ideale." Creare un comitato di quartiere richiede impegno e determinazione, ma può avere un impatto positivo sulla vita della comunità locale. La comunità sarà sempre aggiornato sulle attività del comitato, è necessario lavorare insieme per poter raggiungere i diversi obiettivi prefissati. Per chi fosse interessato, c'è la possibilità di seguire attraverso i profili social le varie comunicazioni. Si trova un profilo Instagram "Comitato_sottalaporta" , vi è anche la pagina del gruppo Facebook "Comitato Sott’a La Port ." Per chi volesse contattare il comitato può inviare anche un email a: comitatosottalaport@gmail.com.