Quasi ultimati i lavori per il sottopasso di Scizze: "Pronto a febbraio, collegherà la Statale 16 a Noicattaro"

A febbraio sarà pronto il sottopasso ferroviario di Scizze per collegare la complanare della Statale 16 con il comune di Noicattaro e la locale stazione. Lo ha annunciato il sindaco metropolitano di Bari, Antonio Decaro, nel corso di un sopralluogo sui cantieri effettuato assieme a personale di Rete Ferroviaria Italiana e ai tecnici del Comune nojano.

"Nei mesi scorsi - ha detto Decaro - è stato completato un altro sottovia nella zona di Torre a Mare sud. Per quanto riguarda le aree a nord di Bari sono stati già appaltati i lavori per un sottopasso e un sovrappasso a Macchie e Catino. Tutte queste opere sono alterative ai passaggi a livello e consentono di eliminare fratture viarie e sociali permettendo a Rfi di accelerare le velocità commerciali dei treni in transito sulla linea Adriatica".

Il sottopasso, della lunghezza di circa 400 metri, è dotato di percorso carrabile e di un altro dedicato a bici e pedoni. L'opera sarà illuminata da un sistema di luci e sarà dotata anche di tombini e vasche di raccolta meteoriche: "Adesso - conclude Decaro - resta solo un sottopasso in questa zona, ma l'intervento non è di semplice fattibilità. In ogni caso, dopo questi lavori Rfi potrà dedicarsi sulla zona nord di Bari".